Личка: «К сожалению, индивидуальных ошибок было очень-очень много сегодня»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Ошибка Лещука и первый пропущенный гол - ключевой момент этой встречи?

- Это не ключевой момент, потому что и второй гол, и третий. Всегда были какие-то индивидуальные ошибки. В футбол без ошибок не играешь. Соперник использовал ошибки, но 0:1, всегда можно с этим результатом работать и разворачивать игру. К сожалению, у нас таких индивидуальных ошибок было очень-очень много сегодня.

- Показалось, что «Ростов» очень легко выходил на ударную позицию. Это можно сказать и про гол, который сделали Мохебби и Голенков, и атаки, которые проходили с дальнего фланга. Вы замену там сделали в итоге.

- Там понятно, правый защитник очень высоко поднимался. Была ситуация, когда Паршивлюк оказывался перед двумя игроками. В ту зону нужно было помогать и дорабатывать, там не только Паршивлюк не успевал всё делать. Было много ситуаций, когда игроки выходили на него 2 в 1, там тоже должна был помогать команда. То, что я говорил, на скорости прямо на ворота. Когда у нас получался перехват, мы сразу пытались играть мячом вперед, но не получалось. Когда уже у нас получалось, мы разворачивали мяч, соперник возвращался, и атака становилась позиционной. Мы эти контратаки вообще не использовали.

- Пауза на матчи сборных вообще сказалась в итоге на состоянии команды? В том числе, может быть, на недостаточной концентрации тех, кто вышел в стартовом составе?

- У нас всегда уезжают 8, 9, 10 человек в сборные. Это была четвертая пауза на сборные. Вчера у нас была первая тренировка, где мы встретились вместе, но не надо искать оправданий. Мы профессиональные футболисты. Это жизнь футбола.