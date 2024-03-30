«Чтобы сделать точный анализ, надо знать, как команда тренируется. Судя по результатам, тренируется плохо. После зимнего перерыва команда который раз просто проваливается. Но это общий вывод.

А частный вывод состоит в том, что команде надо еще минимум пять хороших игроков. Нужны вратарь, два защитника и два полузащитника. И, возможно, даже еще одного нападающего. В таком случае можно надеяться на то, что «Динамо» стабилизирует игру и будет претендовать на призовые места. Пока такое ощущение, что Личка тактически не работает с командой. Такое ощущение, что у защитников гири на ногах. Они не готовы, еле ползают. Как будто они ветераны. И очень много ошибок. Там не успел, там не перекрыл, там не подстраховал. Как будто не понимают, как зоны держать», – сказал Колосков.