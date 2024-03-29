В «Динамо» высказались о чемпионской гонке после крупного поражения от «Ростова»

«Динамо» по-прежнему продолжает борьбу за чемпионство в чемпионате России. Об этом заявил генеральный директор «бело-голубых» Павел Пивоваров.

Сегодня, 29 марта московский клуб на своём поле потерпел крупное поражение от «Ростова» - 1:4. В составе гостей забили Кирилл Щетинин, Данил Глебов, а также Мохаммад Мохебби, оформивший дубль.

- Впереди еще девять туров. Еще ничего не потеряно, - приводит слова Пивоварова «Матч ТВ».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. При этом у команды Сергея Семака матч в запасе.