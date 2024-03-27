Мор рассказал, в каких чемпионатах заиграл бы Тюкавин

По мнению бывшего футболиста «Спартака» Эдуарда Мора, форвард Константин Тюкавин смог бы заиграть в зарубежных клубах.

Также Мор отдельно выделил чемпионаты, которые подошли бы Тюкавину.

- Он хорош в видении игры, прибавил в этом направлении. Тюкавин здорово открывается, хорош в подыгрыше. Константин может заиграть в любом чемпионате, в той же Испании, в Италии тоже. Посоветовал бы ему рассмотреть эти страны, - сказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В нынешнем сезоне на счету футболиста девять забитых голов и семь ассистов на партнёров в 20 матчах чемпионата России. Его соглашение с «бело-голубыми действует до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

«Динамо» 29 марта на своём поле примет «Ростов» в рамках 21-го тура РПЛ, встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.