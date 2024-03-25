«Динамо» сообщило о финансовой помощи жертвам теракта

«Динамо» поможет жертвам и пострадавшим в результате ужасного теракта в Красногорске. Деньги, которые клуб выручит от проведения матча Премьер-лиги против «Ростова», будут переданы семьям погибших и тем, кто пострадал. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Матч двадцать второго тура чемпионата России между «Динамо» и «Ростовом» пройдёт в пятницу, 29 марта. На стадионе в этот день не будет развлекательных мероприятий.

После двадцати туров «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на два зачётных балла.