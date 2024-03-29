Деменко объяснил, за счёт чего «Крылья Советов» могут отобрать очки у «Зенита»

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол» высказался о предстоящем туре РПЛ.

- Ждать ли очередной потери очков «Краснодаром» в матче с «Локомотивом», или возвращение Мусаева встряхнет команду и она выиграет?

- Я не знаю, как «Краснодар» подходит к этому туру после паузы в чемпионате. С одной стороны, Мусаев не просто так приглашен в команду. Он ее знает. И с этих позиций матч с «Локомотивом» будет очень важным. Тем более, «железнодорожники» тоже бьются, стараются. Думаю, шансы на успех у этих клубов равные. От этой игры многое будет зависеть. Если «быки» проиграют, пойдут разговоры о том, для чего меняли тренера. Да и отрыв от «Зенита» возрастет до четырех очков. С другой стороны, команда не изменилась. У запасных появляется шанс проявить себя. У них будут гореть глаза. А так все решит везение, потому что команды равные по уровню.

- Ждете изменения игры «Краснодара» с приходом Мусаева?

- Надо посмотреть первый матч и понять, на что Мусаев обратил внимание. Кардинальных перемен не будет, но любой тренер все равно видит свои моменты.

- Возможно, мы увидим от «Краснодара» более атакующий вариант игры, как это было при Мусаеве раньше?

- Не исключаю этого. Но пока сложно судить, какой вариант выберет Мусаев.

- Тур стартует матчем «Динамо» - «Ростов». На что вам интересно будет посмотреть в этой игре?

- Сможет ли «Динамо» продолжить борьбу за чемпионство. «Ростов» тоже неплохая команда. Думаю, результат здесь будет превыше всего для обоих клубов.

- «Динамо» - самая бьющая команда в РПЛ, в среднем 15 ударов за матч. Чем это объясняете?

- Когда Личка работал в «Оренбурге», мы удивлялись, как много он уделяет внимания этому моменту, что атаки должны заканчиваться ударом по воротам. В «Динамо» он тоже преобразил команду, хотя поначалу это было не так. А сейчас ребята понимают, что хочет тренер.

- Отнимут ли «Крылья Советов» очки у «Зенита»?

В последних матчах самарцы никак не могут нащупать игру, и для них очень важна победа. Но давления на них в этой встрече не будет, потому что все понимают, что «Зенит» сильнее. А так «Крылья Советов» показывают довольно интересую игру. На этот матч, я уверен, придет полный стадион, и поддержка будет немаловажным фактором для команды Осинькина. Поэтому самарцы могут отобрать очки у «Зенита», если он сразу не наладит игру, а «крылышки» сыграют на контратаках. Мы видели, как они обыграли «Спартак» в первом круге. Также будет важно, кто первым забьет.

- У «Сочи» есть шансы набрать очки в противостоянии с ЦСКА?

- Если бы «Сочи» выиграл последний матч с «Локомотивом», у ребят был бы хоть какой-то позитив. А так я думаю, что «армейцы» выиграют. Против них всем тяжело играть. У сочинцев сложное положение. Непростая игра дома, потом нелегкие выездные матчи. Календарь – не подарок.

Елена Григорьевская