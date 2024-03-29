Тарханов оценил вероятность победы «Динамо» над «Ростовом»

Известный российский специалист Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол» поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Ростовом».

- Чего ждёте от сегодняшнего матча?

- Сейчас «Динамо» сильнее «Ростова», но команда Карпина умеет хорошо обороняться и контратаковать. Доначне точно доставят проблемы Личке.

- Если «Динамо» теряет очки, то выбывает из чемпионской гонки?

- Не думаю. Впереди ещё много игр. Будет возможность зацепиться за первое место, конкуренты тоже будут отступаться. Отрыв от «Зенита» совсем небольшой.

- Можете дать более точный прогноз на сегодняшнюю игру?

- Даю 60% на победу «Динамо».

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