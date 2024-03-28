Бальбуэна: я бы пригласил в «Динамо» Месси и Роналду

Игрок «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, каких футболистов он хотел бы пригласить в московский клуб.

«Конечно, если бы у меня была возможность, я бы пригласил к нам в команду Роналду и Месси, но об этом говорить нет смысла. Все игроки в «Динамо» усердно работают, чтобы достигнуть результата и радовать болельщиков», — цитирует игрока издание «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что Бальбуэна представляет «бело-голубых» с лета 2023 года. Всего в текущем сезоне в его активе 21 встреча, в которых он отметился одной результативной передачей. Добавим, что «Динамо» 29 марта примет на своём поле «Ростов». Коллектив Марцела Лички находится на третьей позиции турнирной таблицы чемпионата России, команда заработала 38 баллов.