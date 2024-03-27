Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов рассказал, при каком условии «Динамо» может отпустить Тюкавина

27 Марта 2024 • 19:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
29.03 19:30

Российский тренер Владислав Радимов поделился комментарием о возможном уходе форварда Константина Тюкавина из московского «Динамо».

«В «Динамо» хорошо работают с молодежью. Если будет кто‑то на подходе, кто сможет его заменить, то клуб его отпустит при хорошем предложении», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и записал в свой актив восемь результативных передач.

Напомним, не так давно Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение игрока с «бело-голубыми» рассчитано до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 12 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владислав Радимов Константин Тюкавин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Марта
19:46
Ставка и прогноз на матч Динамо — Ростов чемпионата России — 29 марта 2024
19:37
Радимов рассказал, при каком условии «Динамо» может отпустить Тюкавина
16:00
Терёхин: У «Динамо» есть шансы на чемпионство
15:18
Агент Соу: «Трагические события в России никак не скажутся на возвращении Али»
15:06
Панченко: «Кокорин был талантливее Тюкавина, но на голом таланте далеко не уедешь»
26 Марта
22:03
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо – Ростов чемпионата России – 29 марта 2024
21:48
Защитник «Динамо» Бальбуэна сравнил жизнь в России и Англии
18:49
Белоус назвал фаворита матча «Динамо» – «Ростов»
15:40
Агент Кутицкого: «Думаю, в матче с «Ростовом» Саша будет в заявке»
12:39
Бывший тренер «Динамо» объяснил, почему «Краснодар» посыпался весной
12:10
Кечинов назвал самую непредсказуемую команду среди топ-клубов РПЛ
11:28
Три матча ближайшего тура РПЛ покажет «Матч ТВ»
25 Марта
18:19
«Динамо» сообщило о финансовой помощи жертвам теракта
17:46
Агент высказался о состоянии Комличенко
10:53
Бышовец: «Мне не нравится, как тратят деньги наши футболисты»
24 Марта
23:20
Семшов — о матче «Динамо» - «Ростов»: «Обе команды показывают тот футбол, который любят зрители»
23:13
Радимов: «Если «Динамо» хочет остаться в гонке за золото, нужно выигрывать у «Ростова»
21:16
Рыков рассказал, какое завершение сезона станет идеальным для «Динамо»
16:40
Бальбуэна и Фернандес вернулись в «Динамо» из сборной Парагвая
11:14
Агент Константина Тюкавина высказался о решении игрока стать донором
22 Марта
22:26
Кутицкий вернулся в общую группу «Динамо»
21 Марта
11:52
Танасиевич назвал Адамова самым сложным нападающим, против которого он играл в России
11:40
Танасиевич назвал европейские клубы, в которых мог бы выступать Тюкавин
20 Марта
14:20
Тюкавин стал самым дорогим игроком «Динамо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» От Промеса забеременела звезда «Дома-2», Мбаппе подписал контракт, а Зидан придёт в «Манчестер Юнайтед» – в главных слухах недели Бразильцы «Реала» выбрали замену Модричу Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс Эндрик выбрал номер в «Реале»
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Мбаппе назвал Месси сукиным сыном «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ 24-й тур РПЛ может быть перенесён
Спортивные новости
Максим Рыбин назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина Вайсфельд оценил шансы на выход «Спартака» в полуфинал Кубка Гагарина ЦСКА определился с новым главным тренером Рыбин: «Игроки «Спартака» прямо лезут на ворота» Бывший главный тренер сборной России оценил шансы команд на победу в Кубке Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Марта
19:57 · Россия. Премьер-лига
Митай: «У меня нет репетитора по русскому языку, схватываю всё на лету»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Крылья Советов» могут не проиграть «Зениту»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал, при каком условии «Динамо» может отпустить Тюкавина
19:36 · Россия. Премьер-лига
Митай: «У меня был стереотип, что русские – суровые и жёсткие»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Нас ждёт очень тяжёлый матч с «Ахматом»
19:12 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» поможет пострадавшим от теракта
19:12 · Россия. Премьер-лига
«Нет такого футболиста в «Зените», который на голову сильнее всех» — Лепёхин
19:02 · Россия. Премьер-лига
Губернатор Воронежской области обратился к болельщикам «Факела» с просьбой
18:49 · Россия. Премьер-лига
Митай назвал самых накаченных игроков «Локомотива»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Рахимов рассказал, кто из игроков «Рубина» соблюдает пост в Рамадан
18:29 · Россия. Премьер-лига
Митай назвал своего футбольного кумира – он играет за «Флуминенсе»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Митай назвал актуальную для себя проблему греческого футбола
17:48 · Россия. Премьер-лига
Горшков — о работе Осинькина: «Очень многое идёт от «Манчестер Сити» и Гвардиолы»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Эксперт считает, что игра «Локомотива» и «Краснодара» получится голевой
Все новости
Рекомендуем