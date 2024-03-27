Радимов рассказал, при каком условии «Динамо» может отпустить Тюкавина

Российский тренер Владислав Радимов поделился комментарием о возможном уходе форварда Константина Тюкавина из московского «Динамо».

«В «Динамо» хорошо работают с молодежью. Если будет кто‑то на подходе, кто сможет его заменить, то клуб его отпустит при хорошем предложении», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и записал в свой актив восемь результативных передач.

Напомним, не так давно Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение игрока с «бело-голубыми» рассчитано до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 12 миллионов евро.