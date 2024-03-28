Орещук: «Не сомневаюсь, что «Динамо» обыграет «Ростов»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «бело-голубыми» и «Ростовом».

Эксперт выразил уверенность в том, что москвичи обыграют «Ростов», так как после зимней паузы «бело-голубые» пребывают в хорошей форме и показывают качественную игру.

«Динамо» однозначно будет фаворитом. Команда находится в очень хорошей форме и показывает качественную игру, поэтому не сомневаюсь, что москвичи обыграют «Ростов», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Ростов» состоится 29 марта. Начало — в 19:30 по московскому времени.