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Орещук: «Не сомневаюсь, что «Динамо» обыграет «Ростов»

28 Марта 2024 • 16:26 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
29.03 19:30

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «бело-голубыми» и «Ростовом».

Эксперт выразил уверенность в том, что москвичи обыграют «Ростов», так как после зимней паузы «бело-голубые» пребывают в хорошей форме и показывают качественную игру.  

«Динамо» однозначно будет фаворитом. Команда находится в очень хорошей форме и показывает качественную игру, поэтому не сомневаюсь, что москвичи обыграют «Ростов», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Ростов» состоится 29 марта. Начало — в 19:30 по московскому времени.

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