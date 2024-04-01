Анатолий Воробьёв – о чемпионстве «Динамо»: «Оно как коммунизм на горизонте»

Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьёв в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на то, что «Динамо» осталось на третьем месте по итогам 22-го тура Российской премьер-лиги.

«Многие поколения динамовских болельщиков верили в чемпионство «Динамо» при их жизни. Но оно как коммунизм на горизонте. Оба этих явления отдаляются от нас по мере их приближения», – сказал Воробьёв.

Напомним, что «бело-голубым» так и не удалось забраться выше третьей строчки по итогу 22 тура Премьер-лиги. Дома клуб неожиданно с разгромным счётом проиграл «Ростову» (1:4).

Тем не менее, конкуренты «Динамо» тоже потеряли очки. Поэтому отставание динамовцев от первого места на данный момент – всего три балла.