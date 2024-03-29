Тарханов предположил, что «Ростов» поборется за место в пятёрке

Российский тренер Александр Тарханов отреагировал на сенсационный пятничный успех дончан в Москве. Вечером 29 марта «Ростов» безжалостно разгромил «Динамо» у «бело-голубых» же дома – 4:1. По мнению эксперта, ростовчане находятся в такой прекрасной форме, что могут побороться даже за место среди пяти лучших команд РПЛ по итогу сезона.

«Ростов» прям сильно удивил. Игроки «Динамо» допустили очень много грубых ошибок в обороне, а гости просто ничего не дали им сделать в атаке. Думаю, «Ростов» поборется за первую пятерку», - говорит Тарханов «РБ Спорту», добавив, что всё может в будущем измениться, но пока подопечные Карпина здорово идут в чемпионате.

Напомним, что прошлый сезон ростовчане завершили на четвёртом месте, хотя долгое время шли в первой тройке. Больше подробностей о разгроме «Динамо» «Ростовом» - в нашем ревью.