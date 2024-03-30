Песьяков высказался о заканчивающемся контракте с «Ростовом»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о ситуации с продлением контракта с клубом.

«Мой контракт с «Ростовом» заканчивается летом 2024 года. Я хотел бы продлить контракт с клубом, но переговоров не было», — приводит слова голкипера издание «Чемпионат».

Отметим, что интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Песьякова в 600 тысяч евро. Действующее соглашение 35-летнего вратаря рассчитано до лета этого года.

В нынешнем сезоне Песьяков провёл 21 встречу за ростовчан во всех турнирах, пропустил 30 мячей и шесть раз сыграл «на ноль».

К слову, «Ростов» на данный момент с 30 баллами в 21 матче занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.



