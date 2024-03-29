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Чинквини оценил перспективы Карпина: «Надеюсь, Валерий достигнет уровня Гвардиолы»

29 Марта 2024 • 21:26 Комментировать
Динамо Москва
1:4
Ростов

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини поделился мнением о перспективах главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Гвардиола — это самый топ, как и Анчелотти. А Карпин — хороший тренер. Здесь еще большой вопрос, будет ли он работать в другой стране, приобретать новый опыт. Я надеюсь, что когда-нибудь он сможет достичь их уровня», — цитирует Чинквини издание «РБ Спорт».

Напомним, что кроме «Ростова» 55-летний Карпин возглавляет сборную России. Контракт специалиста с национальной командой рассчитан до конца июля 2024 года. Соглашение с желто-синими действует до конца мая 2026 года.


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Евро-Футбол.Ру,
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