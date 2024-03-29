Глебов забил 300-й выездной гол «Ростова» в Премьер-лиге

В матче 22 тура Российской премьер-лиги между московским «Динамо» и «Ростовом» гости с юга сенсационно ведут – 3:0. Команды сыграли первый тайм и ушли на перерыв, отличились Кирилл Щетинин, лидер дончан Данил Глебов и иранский легионер Мохаммад Мохебби.

Что любопытно, гол Глебова стал 300-м по счёту для «Ростова», забитым в рамках Российской Премьер-лиги с 2002 года. Именно с этого года элитный дивизион российского футбола стал носить название Премьер-лиги. Фактом делится «Цифроскоп».

Напомним, что следить за ходом матча динамовцев и дончан можно в текстовой трансляции. У москвичей ещё целый тайм, чтобы исправить ситуацию.