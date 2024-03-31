Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин назвал причины осечки лидеров РПЛ в этом туре эксклюзив

31 Марта 2024 • 15:05 Комментировать
Динамо Москва
1:4
Ростов

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу неожиданных результатов в 22-го туре РПЛ.

- Какой результат удивил больше всего?

- Многие результаты по-своему удивительные. С «Зенитом» одна ситуация. Он не мог никак взвинтить темп. Не было командных усилий. У ЦСКА проблемы с психологией. А «Спартак» наступает на те же грабли, начиная с Абаскаля, который говорит, что бог подсказывает ему состав, до изменений в этом составе. Поэтому у каждой игры своя подоплека.

- ЦСКА упустил победу над «Сочи», ведя 2:0. Как такое возможно?

- Как показывает практика, 2:0 – самый опасный счет. Ты расслабляешься, думая, что матч уже выигран, пропускаешь мяч и начинаешь дергаться. Не понимаешь, что делать: либо атаковать, либо обороняться. Буквально за две минуты было три момента. «Сочи» один мяч забил из простой ситуации, и ЦСКА поплыл. Тут же опять опасный момент, в котором выручает Акинфеев, вынося мяч с линии ворот. И сразу еще момент, когда нападающий южан бил головой по воротам «армейцев». И в конце хозяева все-таки дожали ЦСКА, который мог даже проиграть, если бы не Акинфеев.

- «Спартак» не смог выиграть у «Урала» и не забивает уже три игры. Связано ли это с отсутствием Промеса, или видите другие причины?

- Квинси был лидером команды, от игры которого очень многое зависело в атаке. Он и сам мог забить, и передачи отдавал. У него была хорошая взаимосвязь с Соболевым. Поэтому его отсутствие сказывается. У «Зенита» свои проблемы. Не было видно ни Вендела, ни Клаудиньо. Барриос неважно выглядел. То же самое касается средней линии ЦСКА, которая практически ничего не создавала и не помогала нападающим. Те же проблемы у «Спартака». Средняя линия вообще не помогла. А она многое решает в игре.

- Но всегда считалось, что у «Спартака» достаточно сильная атакующая средняя линия. Откуда такие проблемы?

- Футболистов надо подбирать, которые соответствуют уровню и задачам. Но мы видим, где сейчас находится «Спартак» в таблице, и делаем выводы.

- Согласны, что сейчас в средней линии выделяется Зиньковский?

- За счет индивидуальных действий что-то проскакивало. Моменты были, но не хватило исполнительского мастерства. Это говорит о том, что идет давление на игроков, тренерский состав. Мы не говорим об игре «Спартака», стеночках, забеганиях, а все время говорим об Абаскале и о том, что происходит вокруг команды.

- Если возвращаться к встрече с «Уралом», есть у «Спартака» основания сетовать на то, что судья не назначил пенальти за фол на Зиньковском?

- Там непонятная ситуация. С одного ракурса игрок был на линии, с другого – в штрафной. Если бы «Спартак» забил пять мячей и их отменили – тогда еще можно о чем-то говорить. А не хочет «Спартак» рассмотреть момент, когда мяч попал в руку своему защитнику в штрафной? Надо создавать моменты и реализовывать их, а не сетовать на судейство.

- Что случилось с «Динамо» в матче с «Ростовом»?

- Команда собралась только накануне. Кто-то долго добирался, летел, не выспался и так далее. Здесь надо также отдать должное «Ростову». Он вытерпел начало матча и навязал свою игру, выждал моменты, воспользовался ошибкой вратаря и защитников. Пока «Динамо» разбиралось, пропустило второй мяч, и следом третий. С обороной как были проблемы, так они и повылазили. И в центре поля они нарисовались. «Динамо» держится за счет атакующих футболистов.

- Может, «Динамо» переоценили и команда не готова к борьбе за золото?

- В этой игре ребята просто не сконцентрировались, не собрались. Часть из них готовилась на базе, часть уехала в сборную. Возможно, сказалось давление. А «Ростов» здорово действовал. Не дал сопернику развернуться и использовал свои моменты. «Динамо» в этой игре и не было, только в начале матча минут 15. А потом уже доминировали гости.

Реклама


- Команда, которая борется за золото, имеет право так играть?

- Сегодня посмотрим, как сыграет «Краснодар», у которого такие же амбиции. «Зенит» тоже не наиграл на победу. ЦСКА вчера отбивался от «Сочи», который доминировал весь второй тайм. Разве скажешь, что южане претендуют на вылет? Тоже нет. У «армейцев» почти вся команда разъехалась по сборным. Но это не оправдание. Как можно так играть? У вас что, нет лидера? Никто не может подержать мяч?

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Урал Динамо Москва Валерий Масалитин Сочи ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 31 Марта
15:05
Масалитин назвал причины осечки лидеров РПЛ в этом туре
30 Марта
15:20
Борис Игнатьев: «Динамо» ещё повезло, что первый тайм закончился со счётом 0:3»
14:50
Колосков: «Динамо» нужны ещё минимум пять хороших игроков»
14:37
В туре РПЛ случились уже две грубые результативные ошибки вратарей
14:20
Петрушин: «Первый тайм «Динамо» - тихий ужас, могли шесть пропустить»
13:56
Балахнин объяснил, почему «Ростов» показывает удачные результаты после зимней паузы
13:45
Тарханов подвёл итоги матча «Динамо» - «Ростов»
13:15
Балахнин: «Динамо» - это не команда, которая претендует на высокие места»
12:37
В «Ростове» рассказали, когда придут деньги за разрыв контракта Норманном
12:14
Лаксальт — о 1:4 от «Ростова»: «Динамо» допустило много ошибок в обороне»
11:26
Щетинин — о своей игре в матче с «Динамо»: «В последнее время не так заметен»
11:01
Белоус — о победе «Ростова» над «Динамо»: «Счёт абсолютно по игре»
11:00
Чернов назвал причину успешного старта «Ростова» весной
10:37
Агент Мохеби считает, что Мохаммад сейчас является лучшим игроком РПЛ
10:27
Песьяков рассказал, как грубая ошибка Лещука повлияла на разгром «Динамо»
10:14
Защитник «Ростова» рассказал о том, благодаря чему удалось крупно обыграть «Динамо»
09:47
Песьяков высказался о заканчивающемся контракте с «Ростовом»
09:25
Мохеби — о праздновании гола: «Подсмотрел его у Стефена Карри»
08:23
«Ужас, полное безобразие»: Мостовой раскритиковал «Динамо» после поражения от «Ростова»
29 Марта
23:56
Форвард «Ростова» Мохеби рассказал, как называет Карпина
23:40
Нападающий «Ростова» Мохеби раскрыл секрет своей результативности
23:19
Личка высказался о своём контракте с «Динамо»
22:59
Силкин считает, что «Динамо» потеряло шансы на победу в РПЛ
22:55
Личка: «К сожалению, индивидуальных ошибок было очень-очень много сегодня»
22:47
Личка: «Первый гол нас нокаутировал»
22:44
Лещенко высказался о поражении «Динамо» от «Ростова»
22:40
Карпин: «3:0 в первом тайме - понятно, что неожиданно, но должно быть и больше»
22:27
Нгамалё: «Даже если проигрываем с большим счётом, всё равно должны всегда играть до конца»
22:26
Булыкин определил причину поражения «Динамо» в матче с «Ростовом»
22:20
Тарханов предположил, что «Ростов» поборется за место в пятёрке 1
22:10
Генеральный директор «Динамо» назвал заслуженной победу «Ростова»
22:03
В «Динамо» высказались о чемпионской гонке после крупного поражения от «Ростова»
21:55
Мохебби: «Перед каждой игрой, после каждой игры я должен позвонить своей маме»
21:49
Московское «Динамо» прервало длительную серию без поражений в РПЛ
21:32
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве 10
21:26
Чинквини оценил перспективы Карпина: «Надеюсь, Валерий достигнет уровня Гвардиолы»
21:18
Бителло размочил счёт в матче «Динамо» с «Ростовом»
21:11
Мохебби – первый игрок «Ростова» за 18 лет с дублями в двух матчах Премьер-лиги кряду
20:56
Петрушин: «Личка – неплохая кандидатура для сборной России»
20:54
Мохебби забил четвёртый гол «Ростова» в ворота «Динамо»
20:35
«Ростов» в матче с «Динамо» сделал то, что не удавалось дончанам 15 лет
20:23
Глебов забил 300-й выездной гол «Ростова» в Премьер-лиге
20:22
«Ростов» громит «Динамо» ещё до перерыва
20:12
Кирилл Щетинин оформил голевое действие в третьем матче РПЛ кряду
20:10
«Ростов» снова забил «Динамо» в контратаке
20:09
Байрамян проводит 200-й матч за «Ростов»
20:00
Щетинин перехватил пас от вратаря соперника и забил в ворота «Динамо»
19:26
Карпин: «Мы с «Динамо» - не лучшие команды весны»
19:15
Личка: «В сегодняшней игре как мы, так и «Ростов», думаю, сыграем в открытый футбол»
19:00
«Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 8
18:18
РПЛ возвращается: «Динамо» и «Ростов» назвали составы
15:35
Деменко объяснил, за счёт чего «Крылья Советов» могут отобрать очки у «Зенита»
15:30
Лепёхин объяснил, почему «Динамо» является самой бьющей командой в РПЛ
15:00
Тарханов оценил вероятность победы «Динамо» над «Ростовом» 1
14:11
Ставка и прогноз на матч Динамо — Ростов РПЛ — 29 марта 2024
14:00
Булыкин назвал победителя матча «Динамо» - «Ростов» 2
13:30
Булыкин назвал Тюкавина одним из лучших форвардов в России
12:22
Футболист «Ростова» Комаров — о Карпине: Всегда всё говорит в лицо
10:56
Мор высказался о нападающем «Динамо» Тюкавине
10:39
Макаров высказался о перспективах «Динамо» в борьбе за чемпионство
10:15
Дьяков поделился ожиданиями от матча «Динамо» - «Ростов»
10:06
Комличенко готов сыграть против «Динамо»
02:02
Динамо - Ростов: где смотреть прямую трансляцию онлайн
28 Марта
21:41
Дьяков рассказал, в чём «Динамо» сильнее «Краснодара»
20:49
Терёхин объяснил, почему «Динамо» - фаворит в матче с «Ростовом»
19:41
Бальбуэна: я бы пригласил в «Динамо» Месси и Роналду
18:32
РПЛ объявила о помощи пострадавшим от теракта – лига перечислит по миллиону за каждый гол в туре
17:53
Нгамалё – в строю «Динамо»
16:26
Орещук: «Не сомневаюсь, что «Динамо» обыграет «Ростов»
16:15
РФС назначил судей на ближайший тур РПЛ
14:35
Точилин: «Смолов ещё может принести пользу «Динамо»
14:21
Дьяков: «Черчесов ждёт хорошего предложения, которое его заинтересует»
11:47
Орещук: «У Тюкавина всё впереди, а Кокорину, что поправлять?»
11:29
Ролан Гусев — о Личке: «Футбол для Марцела на первом плане»
11:07
Балахнин поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Ростов»
09:28
Гусев: «Тюкавин — сильнейший футболист в России»
27 Марта
23:24
Семшов: «Динамо» и «Ростов» показывают самый качественный футбол
22:04
Прогноз на точный счёт матча Динамо — Ростов РПЛ — 29 марта 2024
21:38
Колыванов объяснил, почему «Динамо» будет сложно обыграть «Ростов»
21:35
Мор рассказал, в каких чемпионатах заиграл бы Тюкавин
19:46
Ставка и прогноз на матч Динамо — Ростов чемпионата России — 29 марта 2024
19:37
Радимов рассказал, при каком условии «Динамо» может отпустить Тюкавина
16:32
Терёхин: «Ожидаю победы «Динамо» на «Ростовом»
16:00
Терёхин: У «Динамо» есть шансы на чемпионство
15:18
Агент Соу: «Трагические события в России никак не скажутся на возвращении Али»
15:06
Панченко: «Кокорин был талантливее Тюкавина, но на голом таланте далеко не уедешь»
26 Марта
22:03
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо – Ростов чемпионата России – 29 марта 2024
21:48
Защитник «Динамо» Бальбуэна сравнил жизнь в России и Англии
18:49
Белоус назвал фаворита матча «Динамо» – «Ростов»
15:40
Агент Кутицкого: «Думаю, в матче с «Ростовом» Саша будет в заявке»
12:39
Бывший тренер «Динамо» объяснил, почему «Краснодар» посыпался весной
12:10
Кечинов назвал самую непредсказуемую команду среди топ-клубов РПЛ
11:28
Три матча ближайшего тура РПЛ покажет «Матч ТВ»
25 Марта
18:19
«Динамо» сообщило о финансовой помощи жертвам теракта
17:46
Агент высказался о состоянии Комличенко
10:53
Бышовец: «Мне не нравится, как тратят деньги наши футболисты»
24 Марта
23:20
Семшов — о матче «Динамо» - «Ростов»: «Обе команды показывают тот футбол, который любят зрители»
23:13
Радимов: «Если «Динамо» хочет остаться в гонке за золото, нужно выигрывать у «Ростова»
21:16
Рыков рассказал, какое завершение сезона станет идеальным для «Динамо»
16:40
Бальбуэна и Фернандес вернулись в «Динамо» из сборной Парагвая
11:14
Агент Константина Тюкавина высказался о решении игрока стать донором
22 Марта
22:26
Кутицкий вернулся в общую группу «Динамо»
21 Марта
11:52
Танасиевич назвал Адамова самым сложным нападающим, против которого он играл в России
11:40
Танасиевич назвал европейские клубы, в которых мог бы выступать Тюкавин
20 Марта
14:20
Тюкавин стал самым дорогим игроком «Динамо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидан может возглавить топ-клуб - известно название Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024 Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед» «Барселона» решила продать форварда за 100 млн евро Холанн может уйти только в два клуба Умер бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии «Манчестер Юнайтед» выбрал звезду на замену Каземиро Назван лучший в истории игрок, не выигрывавший Лигу чемпионов, Ибрагимович – в тройке
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода
Спортивные новости
Селиваненко отреагировал на поражение Рыбакиной от Коллинз в финале турнира в Майами «Металлург» стал последним полуфиналистом Кубка Гагарина, обыграв в серии «Спартак» «Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Факел Факел
Оренбург Оренбург
0
0
2.04 3.50 3.40
Видео
31.03.24 в 16:30
Рубин Рубин
Ахмат Ахмат
2.17 3.25 3.30
Видео
31.03.24 в 19:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Краснодар Краснодар
2.65 3.45 2.49
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Марта
16:22 · Россия. Премьер-лига
Кириченко ведёт переговоры с «Текстильщиком» эксклюзив
16:22 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Команды вроде «Ахмата» наиболее опасные»
16:17 · Россия. Премьер-лига
«Факел» проиграл только один из 12 последних матчей РПЛ
16:12 · Россия. Премьер-лига
Томпсон: «Надеюсь, что в следующем туре получится наиграть на победу»
16:05 · Россия. Премьер-лига
Мор — о словах Абаскаля про Бога: «Мне кажется, это защитная реакция»
16:03 · Россия. Премьер-лига
«0:0 – уже хорошо»: Пловчиха Ефимова оценила результат «Спартака»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
15:55 · Россия. Премьер-лига
Священник дал совет «Спартаку» 1
15:45 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Даже в случае поражения от «Локомотива» «Краснодар» будет бороться»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Краснодару» уже нечего терять» эксклюзив
15:27 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Спартак» просто не может забить»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов рассказал, при каком условии «Спартак» сможет попасть в тройку призёров
15:00 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «В матче между «Локомотивом» и «Краснодаром» жду открытую игру» эксклюзив
14:56 · Россия. Премьер-лига
Руководители «Спартак» после ничьей посетили храм
14:49 · Россия. Премьер-лига
Кулаков: «Мы для «Спартака» неудобный соперник»
Все новости
Рекомендуем