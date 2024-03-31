Масалитин назвал причины осечки лидеров РПЛ в этом туре

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу неожиданных результатов в 22-го туре РПЛ.

- Какой результат удивил больше всего?

- Многие результаты по-своему удивительные. С «Зенитом» одна ситуация. Он не мог никак взвинтить темп. Не было командных усилий. У ЦСКА проблемы с психологией. А «Спартак» наступает на те же грабли, начиная с Абаскаля, который говорит, что бог подсказывает ему состав, до изменений в этом составе. Поэтому у каждой игры своя подоплека.

- ЦСКА упустил победу над «Сочи», ведя 2:0. Как такое возможно?

- Как показывает практика, 2:0 – самый опасный счет. Ты расслабляешься, думая, что матч уже выигран, пропускаешь мяч и начинаешь дергаться. Не понимаешь, что делать: либо атаковать, либо обороняться. Буквально за две минуты было три момента. «Сочи» один мяч забил из простой ситуации, и ЦСКА поплыл. Тут же опять опасный момент, в котором выручает Акинфеев, вынося мяч с линии ворот. И сразу еще момент, когда нападающий южан бил головой по воротам «армейцев». И в конце хозяева все-таки дожали ЦСКА, который мог даже проиграть, если бы не Акинфеев.

- «Спартак» не смог выиграть у «Урала» и не забивает уже три игры. Связано ли это с отсутствием Промеса, или видите другие причины?

- Квинси был лидером команды, от игры которого очень многое зависело в атаке. Он и сам мог забить, и передачи отдавал. У него была хорошая взаимосвязь с Соболевым. Поэтому его отсутствие сказывается. У «Зенита» свои проблемы. Не было видно ни Вендела, ни Клаудиньо. Барриос неважно выглядел. То же самое касается средней линии ЦСКА, которая практически ничего не создавала и не помогала нападающим. Те же проблемы у «Спартака». Средняя линия вообще не помогла. А она многое решает в игре.

- Но всегда считалось, что у «Спартака» достаточно сильная атакующая средняя линия. Откуда такие проблемы?

- Футболистов надо подбирать, которые соответствуют уровню и задачам. Но мы видим, где сейчас находится «Спартак» в таблице, и делаем выводы.

- Согласны, что сейчас в средней линии выделяется Зиньковский?

- За счет индивидуальных действий что-то проскакивало. Моменты были, но не хватило исполнительского мастерства. Это говорит о том, что идет давление на игроков, тренерский состав. Мы не говорим об игре «Спартака», стеночках, забеганиях, а все время говорим об Абаскале и о том, что происходит вокруг команды.

- Если возвращаться к встрече с «Уралом», есть у «Спартака» основания сетовать на то, что судья не назначил пенальти за фол на Зиньковском?

- Там непонятная ситуация. С одного ракурса игрок был на линии, с другого – в штрафной. Если бы «Спартак» забил пять мячей и их отменили – тогда еще можно о чем-то говорить. А не хочет «Спартак» рассмотреть момент, когда мяч попал в руку своему защитнику в штрафной? Надо создавать моменты и реализовывать их, а не сетовать на судейство.

- Что случилось с «Динамо» в матче с «Ростовом»?

- Команда собралась только накануне. Кто-то долго добирался, летел, не выспался и так далее. Здесь надо также отдать должное «Ростову». Он вытерпел начало матча и навязал свою игру, выждал моменты, воспользовался ошибкой вратаря и защитников. Пока «Динамо» разбиралось, пропустило второй мяч, и следом третий. С обороной как были проблемы, так они и повылазили. И в центре поля они нарисовались. «Динамо» держится за счет атакующих футболистов.

- Может, «Динамо» переоценили и команда не готова к борьбе за золото?

- В этой игре ребята просто не сконцентрировались, не собрались. Часть из них готовилась на базе, часть уехала в сборную. Возможно, сказалось давление. А «Ростов» здорово действовал. Не дал сопернику развернуться и использовал свои моменты. «Динамо» в этой игре и не было, только в начале матча минут 15. А потом уже доминировали гости.

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- Команда, которая борется за золото, имеет право так играть?

- Сегодня посмотрим, как сыграет «Краснодар», у которого такие же амбиции. «Зенит» тоже не наиграл на победу. ЦСКА вчера отбивался от «Сочи», который доминировал весь второй тайм. Разве скажешь, что южане претендуют на вылет? Тоже нет. У «армейцев» почти вся команда разъехалась по сборным. Но это не оправдание. Как можно так играть? У вас что, нет лидера? Никто не может подержать мяч?

Елена Григорьевская