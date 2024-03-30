Балахнин объяснил, почему «Ростов» показывает удачные результаты после зимней паузы

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением об игре коллектива Валерия Карпина после зимней паузы.

«Ростов» весной оказался лучше готов по сравнению с соперниками, с которыми они пока играли. В частности, можно сказать, что «Крылья Советов» и «Краснодар» подготовились во время зимней паузы объективно не очень хорошо», - приводит слова российского специалиста издание Vprognoze.ru.

Также тренер отметил, что игроки команды находятся в отличной форме, что сказывается на результате. Однако, по словам Балахнина, футболисты немного устают в концовках встреч.

Напомним, что вчера, 29 марта, «Ростов» уверенно обыграл московское «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России. Матч завершился со счётом 4:1 в пользу ростовчан. Кроме того, ранее подопечные Карпины оказались сильнее «Крыльев Советов» и «Краснодара».