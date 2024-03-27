Колыванов объяснил, почему «Динамо» будет сложно обыграть «Ростов»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Динамо» и «Ростовом».

- «Ростов» хорошо начал весеннюю часть чемпионата. «Динамовцы» тоже хорошо сейчас смотрятся. Матч должен получиться очень интересным. По составу, конечно, «Динамо» посильнее. Тут есть футболисты, которые индивидуально могут решить вопросы забитых голов и создания моментов. Сложно предположить, какой будет результат в этом матче. Но можно сказать точно, что если «Динамо» хочет бороться за золото с «Зенитом», то ему очень нужна победа.

Можно ли сказать, что «Динамо» - сейчас главный конкурент «Зениту»? Ну, «Краснодару» играть с «Локомотивом». Да, у них смена тренера по непонятной причине. Но я думаю, что они будут бороться до конца и точно остаются в чемпионской гонке. «Динамо» тоже хочет навязать конкуренцию. Но обыграть «Ростов» непросто. Это крепкий орешек, против него всегда очень сложно играть. «Ростов» играет агрессивно, никого не боится. Да, начали сезон они неважно, но сейчас уже все дела выправили, - сказал Колыванов.

Матч «Динамо» - «Ростов» состоится в пятницу и начнется в 19:30.