Мор высказался о нападающем «Динамо» Тюкавине

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о нападающем столичного «Динамо» Константине Тюкавине.

Эксперт отметил, что форвард является не только игроком штрафной площади, который может забивать и отдавать, а он также умеет умно открываться.

«Он хорош в подыгрыше, через него могут выходить из обороны, сбрасывает мяч полузащитникам и бежит в штрафную», - заявил Мор в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и восемью ассистами.