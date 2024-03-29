Лещенко высказался о поражении «Динамо» от «Ростова»

Народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал поражение столичной команды от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Игра у «Динамо» не получилась, потому что был большой перерыв, ребята уезжали в сборные. Люди не могут так быстро адаптироваться. Особенно это касается иностранцев. Команда немножко развалилась. Первый гол психологически деморализовал. Дурацкий совершенно гол. Первые 20-30 минут была растерянность, потом собрались, но еще пропустили», — приваодит слова певца издание «СЭ».

Стоит отметить, что после этой встречи «Динамо» с 38 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 баллов и находится на седьмом месте.