В туре РПЛ случились уже две грубые результативные ошибки вратарей

В Российской премьер-лиге проходят матчи 22-го тура. В пятницу «Динамо» весьма неожиданно проиграло на своём поле «Ростову» со счётом 1:4. В этой игре первый гол был забит после грубой ошибки вратаря московской команды Игоря Лещука. Он делал передачу низом при прессинге, что привело к обрезке и выходу один на один с последующим точным ударом.

В субботней игре против «Крыльев Советов» похожую ошибку допустил страж ворот «Зенита» Денис Адамов. Он тоже пытался сыграть в короткий пас, но последовала обрезка. Момент завершился голом «крылышек».

Следить за матчем «Крылья Советов» - «Зенит» можно в текстовой трансляции.