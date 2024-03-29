Макаров высказался о перспективах «Динамо» в борьбе за чемпионство

Нападающий московского «Динамо» Денис Макаров высказался о перспективах столичного клуба в борьбе за чемпионство в РПЛ в нынешнем сезоне.

Форвард отметил, что каждый игрок знает, что хочет, и сейчас динамовцы рады, что идут на третьей позиции с отрывом от ближайшего преследователя.

«Посмотрим, как сложится. До конца 10 туров», - приводит слова Макарова «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Краснодару» два очка.

В ближайшем туре, 29 марта, подопечные Марцела Лички сыграют против «Ростова» в Москве на «ВТБ Арене».