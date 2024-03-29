«Ростов» громит «Динамо» ещё до перерыва

До начала матча с «Ростовом» «Динамо» называли реальным претендентом на золотые медали Премьер-лиги, но домашний матч 22-го тура чемпионата ставит под вопрос амбиции команды. Под конец первого тайма столичные футболисты пропустили от соперника уже третий гол. Егор Голенков головой отыграл в штрафную под удар Мохаммаду Мохебби, и тот пробил мимо вратаря. До этого отличились Кирилл Щетинин и Данил Глебов.

«Динамо» уступает 0:3 перед перерывом и в случае поражения останется на третьем месте. «Ростов» - седьмой. Отметим, что южане в этом сезоне не побеждали на выезде и набрали только три очка. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.