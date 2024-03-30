Бителло объяснил разгромное поражение от «Ростова»

Полузащитник «Динамо» Бителло в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Ростова», 1:4.

- Как можно объяснить такое крупное поражение от «Ростова»?

- Это была очень сложная для нас игра. Мы не использовали свои моменты, а «Ростов» использовал. Соперник играл лучше сегодня. Это надо признать. Он заслужил эту победу.

- «Динамо» еще сможет поучаствовать в чемпионской гонке после этого поражения?

- У нас еще много матчей впереди, и мы всегда сконцентрированы на игре команды и на победе.

- Следующий матч будет со «Спартаком». После такого провала как оцениваете шансы в дерби?

- Это действительно будет важная игра для нас, но впереди матч Кубка России, а уже после него будем думать о «Спартаке».

Елена Григорьевская