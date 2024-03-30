Щетинин — о своей игре в матче с «Динамо»: «В последнее время не так заметен»

Хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин после матча 22-го тура чемпионата России против «Динамо» (4:1) оценил свое выступление во второй части сезона.

«Свою игру оценю честно — более-менее, так как люблю с мячом играть. В последних играх не так заметен, наверное. Чуть другую работу делаю, скажем так, — цитирует футболиста издание «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне сезоне 22-летний россиянин провел 23 матча, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

После этой встречи «Динамо» с 38 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 баллов и находится на седьмом месте.