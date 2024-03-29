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Футболист «Ростова» Комаров — о Карпине: Всегда всё говорит в лицо

29 Марта 2024 • 12:22 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
Через 6 ч. 42 мин.

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров высказался о главном тренере команды с берегов Дона и национальной сборной России Валерии Карпине.

Игрок считает своего наставника честным тренером, который всегда всё говорит в лицо. Также он отметил, что при нем он сильно прибавил в тактическом плане.

«Лично для меня это авторитет, к которому хочется тянуться, которого хочется слушать. Он много где поиграл, многое видел», - приводит слова Комарова «Спорт-Экспресс».

«Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Сегодня, 29 марта, он сыграет на выезде против московского «Динамо».

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