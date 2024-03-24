Агент Константина Тюкавина высказался о решении игрока стать донором

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда Константина Тюкавина, поделился мнением о решении игрока стать донором.

Накануне форвард «Динамо» и сборной России вместе с другими футболистами национальной команды сдал кровь для пострадавших от теракта в Красногорске.

«Мы живем в одной стране, у Кости правильное понимание произошедшего. Ему 21 год, но в общении и поступках он намного взрослее. Если надо, он всегда поможет партнерам, в том числе и бывшим.

Никто его не заставлял ехать сдавать кровь, это самостоятельное решение», — сказал Алексей Сафонов.