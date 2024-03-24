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Агент Константина Тюкавина высказался о решении игрока стать донором

24 Марта 2024 • 11:14 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
29.03 19:30

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда Константина Тюкавина, поделился мнением о решении игрока стать донором.

Накануне форвард «Динамо» и сборной России вместе с другими футболистами национальной команды сдал кровь для пострадавших от теракта в Красногорске.

«Мы живем в одной стране, у Кости правильное понимание произошедшего. Ему 21 год, но в общении и поступках он намного взрослее. Если надо, он всегда поможет партнерам, в том числе и бывшим. 

Никто его не заставлял ехать сдавать кровь, это самостоятельное решение», — сказал Алексей Сафонов.


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