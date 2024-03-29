«Ростов» снова забил «Динамо» в контратаке

22-й тур Премьер-лиги открывается матчем «Динамо» - «Ростов». Столичная команда в случае победы возглавит турнирную таблицу, но первый тайм для подопечных Марцела Лички получается кошмарным. Сначала Игорь Лещук не смог точно отдать пас на Элазара Дасу, и Кирилл Щетинин после перехвата открыл счет. Еще до перерыва у гостей прошла быстрая атака, Мохаммад Мохебби принял мяч на грудь и тонко вывел на удар Данила Глебова, который со средней дистанции сходу стрельнул впритирку с левой штангой.

Счет стал 2:0. Ростовчане идут на седьмом месте в онлайн-таблице, соперник - третий. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.