Панченко: «Кокорин был талантливее Тюкавина, но на голом таланте далеко не уедешь»

Бывший спортивный директор «Динамо» Виктор Панченко сравнил по уровню таланта Александра Кокорина и нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

Напомним, Кокорин выступал за «Динамо» в период с 2008 по 2015 год. Сейчас 33-летний футболист представляет кипрский «Арис».

«Кокорин был талантливее. Но ведь на голом таланте далеко не уедешь. Так что зачем их сопоставлять? Бессмысленно! Тюкавин сам себя сделал, сам всего добивается», — цитирует Панченко «Матч ТВ».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл в составе «Динамо» 26 матчей, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.