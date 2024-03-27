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Панченко: «Кокорин был талантливее Тюкавина, но на голом таланте далеко не уедешь»

27 Марта 2024 • 15:06 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
29.03 19:30

Бывший спортивный директор «Динамо» Виктор Панченко сравнил по уровню таланта Александра Кокорина и нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

Напомним, Кокорин выступал за «Динамо» в период с 2008 по 2015 год. Сейчас 33-летний футболист представляет кипрский «Арис».

«Кокорин был талантливее. Но ведь на голом таланте далеко не уедешь. Так что зачем их сопоставлять? Бессмысленно! Тюкавин сам себя сделал, сам всего добивается», — цитирует Панченко «Матч ТВ».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл в составе «Динамо» 26 матчей, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Кокорин Виктор Панченко Константин Тюкавин арис лимасол ещё теги

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