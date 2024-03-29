Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего тура РПЛ.

- Тур стартует матчем «Динамо» - «Ростов». На что вам интересно будет посмотреть в этой игре?

- Игра будет сложная. «Динамо» сейчас проявляет себя хорошо, и для него этот матч будет показательным в плане борьбы за чемпионство. За тройку москвичи по любому будут цепляться. Но сейчас у команды очень хорошие перспективы борьбы за первое место. Мне бы хотелось, чтобы этот клуб постарался решить эту задачу. Но даже у «Ростова» будет не так просто выиграть.

- «Динамо» сейчас самая бьющая команда в РПЛ, в среднем 15 ударов за матч. Чем это можно объяснить?

- Бывают такие команды, которые при малейшей возможности сразу бьют по воротам. Это хорошее качество, которого многим не хватает. У «Динамо» оно есть.

- Отнимут ли «Крылья Советов» очки у «Зенита»?

- Нет. «Зенит» сейчас вышел на первое место и не захочет опять опускаться в таблице. Команда будет делать все, чтобы до конца сезона не терять эту позицию. По теории вероятности очки питерцы еще будут терять, но конкуренты растеряют еще больше.

- Ждать ли очередной потери очков «Краснодара» в матче с «Локомотивом», или возвращение Мусаева встряхнет команду и она выиграет?

- При любой смене тренера в команде идут определенные процессы. Для меня фаворит в этой встрече «Локомотив». Он играет дома, и это крепкая команда. У «Краснодара» была очень неудачная часть сезона, и вообще, мы стали переоценивать эту команду.

- Уже списали со счетов южан?

- Нет, просто мы больше их переоценивали, чем смотрели объективно. Они шли на первом месте, и это заслуживает уважение. Но я смотрел несколько матчей, и у них были победы на жилах. Это больше стечение обстоятельств. Когда «Зенит» проигрывает, ты понимаешь, что он все равно остается фаворитом чемпионата. А когда на первом месте «быки», все ждут осечек и понимают, что у них нет запаса прочности, который позволял бы считать их главными претендентами на титул.

- Ждете изменения игры «Краснодара» с приходом Мусаева, или он будет играть на багаже Ивича?

- Будет менять игру. Его для этого и позвали. Если оставлять ту прагматичную игру на результат, которая была у Ивича, то не было смыла менять тренера. Галицкий значительно влияет на игру «Краснодара». Смена наставника в большой степени связана с тем, что Галицкого не устраивало качество игры и стиль.

- «Спартак» не упустит очков в матче с «Уралом»?

- Нет. Хотя «Урал» неплохо начал сезон, но все понимают, что там нет задела прочности. Но преподнести сюрприз эта команда может. Как и «Спартак».

- Вас не смущает, что «красно-белые» весной не забивают в чемпионате?

- Не задумывался об этом. Бывает, что команда не может забить. Намного хуже, что пропускают даже от «Факела».

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- У «Сочи» есть шансы в противостоянии с ЦСКА набрать очки?

- Фаворит здесь понятен. Но пока у сочинцев есть шансы вылезти со дна таблицы, все матчи с ними будут сложными.

Елена Григорьевская