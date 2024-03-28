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Нгамалё – в строю «Динамо»

28 Марта 2024 • 17:53 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
29.03 19:30

Нападающий Муми Нгамалё вернулся в общую группу «Динамо». Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», 29-летний камерунец может сыграть в ближайшем матче команды против «Ростова».

Нгамалё травмировался на Кубке Африки и пропустил все три весенних матча «Динамо». Теперь же форвард готов помочь команде.

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Ростовом» пройдёт в пятницу, 29 марта. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Нгамалё провёл 21 матч, в которых забил три гола и отдал четыре голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Муми Нгамалё

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