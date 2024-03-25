Бышовец: «Мне не нравится, как тратят деньги наши футболисты»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о зарплатах современных футболистов.

Специалист признался, что ему не нравится то, на что футболисты расходуют свои деньги. По мнению Бышовца, игроки могли бы тратить заработанные средства более разумно.

«Когда ты имеешь большие деньги для того, чтобы помогать и футбольным школам, и детям из необеспеченных семей… Этого важного момента не хватает нашим футболистам. Хотя их зарплаты несравнимы с нашими», — приводит слова Бышовца Sport24.

Напомним, ранее Бышовец возглавлял «Локомотив», «Зенит» и сборную России. Вместе с «железнодорожниками» тренер сумел выиграть Кубок России в 2007 году.