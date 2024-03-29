Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги между «бело-голубыми» и «Ростовом».

- Поражение «Динамо» в игре с «Ростовом» закроет чемпионскую гонку?

- Думаю, да. Если сегодня динамовцы потеряют очки, им будет сложно бороться за чемпионство. Но за вторую строчку команда будет хвататься, даже если проиграет. Посмотрим, как ребята готовы к матчам после перерыва на сборные. Сегодня команда должна выйти и хорошо сыграть.

- Букмекеры верят в безоговорочную победу москвичей. Вы тоже?

- Конечно, «Динамо» – фаворит этой встречи. И мотивация у команды Лички гораздо выше, по турнирной таблице «бело-голубые» тоже смотрятся предпочтительнее.

- Каков ваш прогноз?

- Думаю, динамовцы победят.

Матч пройдет 29 марта в Москве, начало - 19:30 мск.