Агент Кутицкого: «Думаю, в матче с «Ростовом» Саша будет в заявке»

Алексей Сафонов, агент полузащитника «Динамо» Александра Кутицкого, рассказал о состоянии своего клиента, который восстанавливается после травмы.

По словам Сафонова, сейчас 22-летний футболист чувствует себя хорошо и будет присутствовать в заявке «бело-голубых» в предстоящем матче с «Ростовом».

«Саша в строю, он уже сыграл за «Динамо-2» в товарищеском матче. Думаю, в матче с «Ростовом» он будет в заявке, но другое дело конкуренция», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кутицкий провёл за «Динамо» шесть матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Игра между «Динамо» и «Ростовом» состоится 29 марта в Москве. Начало — в 19:30 по местному времени.