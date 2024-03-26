Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кутицкого: «Думаю, в матче с «Ростовом» Саша будет в заявке»

26 Марта 2024 • 15:40 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
29.03 19:30

Алексей Сафонов, агент полузащитника «Динамо» Александра Кутицкого, рассказал о состоянии своего клиента, который восстанавливается после травмы.

По словам Сафонова, сейчас 22-летний футболист чувствует себя хорошо и будет присутствовать в заявке «бело-голубых» в предстоящем матче с «Ростовом».  

«Саша в строю, он уже сыграл за «Динамо-2» в товарищеском матче. Думаю, в матче с «Ростовом» он будет в заявке, но другое дело конкуренция», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кутицкий провёл за «Динамо» шесть матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Игра между «Динамо» и «Ростовом» состоится 29 марта в Москве. Начало — в 19:30 по местному времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Александр Кутицкий ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Марта
15:40
Агент Кутицкого: «Думаю, в матче с «Ростовом» Саша будет в заявке»
12:10
Кечинов назвал самую непредсказуемую команду среди топ-клубов РПЛ
11:28
Три матча ближайшего тура РПЛ покажет «Матч ТВ»
25 Марта
18:19
«Динамо» сообщило о финансовой помощи жертвам теракта
17:46
Агент высказался о состоянии Комличенко
10:53
Бышовец: «Мне не нравится, как тратят деньги наши футболисты»
24 Марта
23:20
Семшов — о матче «Динамо» - «Ростов»: «Обе команды показывают тот футбол, который любят зрители»
23:13
Радимов: «Если «Динамо» хочет остаться в гонке за золото, нужно выигрывать у «Ростова»
21:16
Рыков рассказал, какое завершение сезона станет идеальным для «Динамо»
16:40
Бальбуэна и Фернандес вернулись в «Динамо» из сборной Парагвая
11:14
Агент Константина Тюкавина высказался о решении игрока стать донором
22 Марта
22:26
Кутицкий вернулся в общую группу «Динамо»
21 Марта
11:52
Танасиевич назвал Адамова самым сложным нападающим, против которого он играл в России
11:40
Танасиевич назвал европейские клубы, в которых мог бы выступать Тюкавин
20 Марта
14:20
Тюкавин стал самым дорогим игроком «Динамо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» Форвард «Барселоны» Левандовски ответил на предложение в 90 миллионов евро Мерсон назвал трёх лучших тренеров в истории АПЛ - Гвардиола не попал в их число
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён
Спортивные новости
Кожевников рассказал, чего не хватило СКА в игре с «Автомобилистом» Вячеслав Быков не удивлён победе «Автомобилиста» над СКА Канарейкин думает, что «Спартак» пройдет в полуфинал Кубка Гагарина «Прорыв»: Кожевников отреагировал на выход «Автомобилиста» в полуфинал Кубка Гагарина Каменский: «Автомобилист» – молодцы» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Марта
16:37 · Россия. Премьер-лига
Лунёв рассказал, с кем из игроков «Зенита» продолжает общение
16:30 · Россия. Премьер-лига
Лунёв: «Буду переживать за «Зенит», потому что это не чужая для меня команда»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Лунёв прокомментировал предложение Буффона увеличить ворота
16:22 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не отпустил защитника в «Динамо» из Загреба
16:22 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Пиняеву рано играть в Европе
15:57 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Я бы хотел видеть Черчесова в каком-нибудь клубе»
15:52 · Россия. Премьер-лига
Глава правления «Зенита» использовал цитату Сталина, говоря о судействе
15:44 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «Я отдам все силы, чтобы болельщики «Краснодара» были счастливы»
15:40 · Россия. Премьер-лига
Агент Кутицкого: «Думаю, в матче с «Ростовом» Саша будет в заявке»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Наумов отреагировал на возможный переход Митрюшкина в «Локомотив»
15:10 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» просил Месси у «Барселоны» - воспоминания экс-директора клуба
15:05 · Россия. Премьер-лига
Мусаев: «До «Краснодара» было три-четыре звонка с РПЛ»
14:53 · Россия. Премьер-лига
«Химки» хотят выкупить хавбека «Локомотива» слухи
14:40 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Сборная Азербайджана — интересный проект для Черчесова, но он больше подходит «Спартаку»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «РПЛ что, помойка, чтобы приглашать какой-то «Фенербахче»
Все новости
Рекомендуем