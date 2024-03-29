Мохебби забил четвёртый гол «Ростова» в ворота «Динамо»

Матч 22-го тура Премьер-лиги «Динамо» - «Ростов» получается очень результативным. В начале второго тайма болельщики увидели уже четвёртый гол, при этом все точные удары нанесли игроки гостей. В первом тайме отличились Кирилл Щетинин, Данил Глебов и Мохаммад Мохебби. После перерыва еще один мяч забил атакующий футболист гостей, оформив дубль. Динамовцы потеряли мяч под прессингом, Хорен Байрамян сыграл на Мохебби, и тот поразил правый угол ворот.

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