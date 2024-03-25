Агент высказался о состоянии Комличенко

Агент Александр Клюев, который работает с нападающим Николаем Комличенко, дал комментарий по поводу состояния игрока.

Стоит напомнить, что Комличенко получил травму во время зимних сборов. В весенних матчах «Ростова» футболист не играл.

«Динамика восстановления у Николая положительная. У Комличенко большое желание принять участие в матче против «Динамо» в пятницу. Но об этом точно могут сказать только врачи команды», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Матч «Динамо» - «Ростов» стартует 29 марта в 19:30 по московскому времени. Это будет игра двадцать второго тура Российской премьер-лиги.