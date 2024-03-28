Точилин: «Смолов ещё может принести пользу «Динамо»

Экс-тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о будущем форварда московского «Динамо» Фёдора Смолова.

«Смолов еще себя проявит. В каждой команде должны быть молодые и опытные игроки. Фёдор еще может принести пользу «Динамо», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Напомним, 34-летний Смолов выступает за «Динамо» с 2022 года. В текущей кампании нападающий провел 24 матча во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

Действующий контракт Смолова с «бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два с половиной миллиона евро.