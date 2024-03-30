В «Ростове» рассказали, когда придут деньги за разрыв контракта Норманном

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб ждет решения суда по делу Матиаса Норманна.

«Дело находится в суде, ждем его решения. Сейчас нет понимания, когда придут деньги за разрыв контракта Норманном», — цитирует руководителя клуба «Матч ТВ».

Стоит напомнить, что ФИФА обязала Норманна выплатить «Ростову» 2,9 миллиона евро за расторжение контракта.

Шведский игрок самовольно покинул Россию в августе 2023 года из-за опасений за свою жизнь. Спустя некоторое время он подписал контракт с «Аль-Раедом».