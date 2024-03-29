Мохебби: «Перед каждой игрой, после каждой игры я должен позвонить своей маме»

Лучший футболист встречи «Ростов» - «Динамо» Мохаммад Мохебби поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- У вас потрясающая результативность, вы стреляете дублями в Премьер-лиге. Это вообще типично для вас?

- В первую очередь это заслуга всей команды, мы играем как команда, иногда ты можешь забить один, иногда два. Спасибо господу, сегодня всё получилось. Мы двигаемся дальше

- Когда вы подошли, то общались по телефону. Это были поздравления от семьи?

- Всегда моя мама первая.

- Это после любой игры или после победных матчей, когда вы забиваете?

- Перед каждой игрой, после каждой игры вне зависимости от результата я должен позвонить своей маме.