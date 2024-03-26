Защитник «Динамо» Бальбуэна сравнил жизнь в России и Англии

Игрок обороны московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мнением о жизни в России и Англии.

Защитник также ранее выступал за лондонский «Вест Хэм».

«В России жить так же прекрасно, как и в Англии — мне максимально комфортно, уровень жизни здесь на очень высоком уровне», — приводит слова футболиста издание «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что Бальбуэна представляет «бело-голубых» с лета 2023 года. Всего в текущем сезоне в его активе 21 встреча, в которых он отметился одной результативной передачей.

Добавим, что «Динамо» 29 марта примет на своём поле «Ростов». Коллектив Марцела Лички находится на третьей позиции турнирной таблицы чемпионата России, команда заработала 38 баллов.