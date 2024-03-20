Тюкавин стал самым дорогим игроком «Динамо»

Российский форвард «Динамо» Константин Тюкавин подорожал в цене.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt выкатил обновление стоимости игроков Российской премьер-лиги. В ходе обновления повышение в цене получил 21-летний Тюкавин, который теперь оценивается в 12 миллионов евро. Таким образом, форвард стал самым дорогим игроком столичного «Динамо». Напомним, что предыдущая цена Тюкавина была десять миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил десять мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.

После 20 туров «Динамо» занимает третье место в РПЛ, набрав 38 очков.