Булыкин назвал Тюкавина одним из лучших форвардов в России

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал российских нападающих, которые выделяются на своей позиции.

«У нас много игроков, которые выделяются. Начиная от Тюкавина и заканчивая Сергеевым. Можно добавить сюда же Пиняева, Глушенкова. У нас очень хорошая атакующая линия, и нужно выбрать, кто на данный момент лучше и принесёт пользу сборной», — сказал Булыкин.

21-летний Тюкавин в нынешнем сезоне сыграл 26 матчей во всех турнирах и отметился 10 голами, а также отдал восемь результативных передач. В списке лучших бомбардиров РПЛ в текущем сезоне Тюкавин идёт вторым с девятью голами. Лидирует нападающий «Зенита» Матео Кассьерра с 15 мячами.