В РПЛ признали Карпина лучшим тренером марта

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин признан лучшим тренером РПЛ в марте, сообщает пресс-служба лиги.

Всего в первом весеннем месяце ростовчане провели в чемпионате России три матча и во всех одержали победы. 1 числа дома были обыграны самарские «Крылья Советов» (2:1), затем 8 марта команда также на своей арене с аналогичным результатом победила «Краснодар», а 29 марта в гостях разгромила московское «Динамо» (4:1). Таким образом, две виктории были одержаны над представителями первой тройки.

Кстати, «Ростов» также стал участником полуфинала Пути регионов Кубка России, одолев в серии пенальти подмосковные «Химки».