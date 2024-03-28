Орещук: «У Тюкавина всё впереди, а Кокорину, что поправлять?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на слова экс-футболиста Виктора Панченко, ранее назвавшего нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина более трудолюбивым игроком, чем форварда «Ариса» Александра Кокорина, ранее также выступавшего за московский клуб.

Орещук согласился с Панченко, отметив, что Кокорин действительно был талантливее Тюкавина, однако ему не хватило поддержки правильных людей.

«У Тюкавина всё впереди. А Кокорину, что поправлять? Думаю, он сам не жалеет ни о чём, это его опыт и его история. Да, мог бы играть на более высоком уровне, но он же неплохо играл у нас в России», — приводит слова Орещука Metaratings.

В текущем сезоне 33-летний Кокорин провёл за «Арис» 25 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.