Мохеби — о праздновании гола: «Подсмотрел его у Стефена Карри»

Форвард «Ростова» Мохаммад Мохеби прокомментировал своё празднование голов в матче 22-го тура чемпионата России против «Динамо» (4:1).

«Я подсмотрел празднование у баскетболиста Стефена Карри. Мне нравится его игра, его празднование, поэтому решил перенять празднование. И жест «бинокль» я адресую нашим болельщикам. Они приехали из Ростова поддержать нас, за что мы им очень благодарны», — приводит слова игрока издание «СЭ».

Напомним, 29 марта «Ростов» обыграл «Динамо» (4:1) в 22 туре чемпионата России. Мохеби в этом матче оформил дубль.

После этой встречи «Динамо» с 38 очками сохраняет третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 30 баллов и находится на седьмом месте.