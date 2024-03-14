Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Урала» Каштанов: «Приложим максимальные усилия, чтобы справиться с нынешней ситуацией»

14 Марта 2024 • 10:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов высказался о результатах своей команды в нынешнем сезоне.

Напомним, в последних девяти турах РПЛ команда из Екатеринбурга потерпела восемь поражений и сейчас находится в зоне стыковых матчей за право остаться в сильнейшем дивизионе российского футбола.

«Я понимаю состояние болельщиков, но мы приложим максимальные усилия, чтобы справиться с нынешней ситуацией», — цитирует Каштанова «Чемпионат».

На сегодняшний день «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в 20 турах. Свой следующий матч команда Виктора Ганчаренко проведёт 30 марта против «Спартака».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Алексей Каштанов

Новости по матчу

Сегодня, 14 Марта
10:34
Шишкин: «Надеюсь, скоро Черчесов всплывёт» 3
10:07
Игрок «Урала» Каштанов: «Приложим максимальные усилия, чтобы справиться с нынешней ситуацией»
09:27
Агент Божовича: «Миодраг был бы счастлив, если бы его позвали в «Спартак»
13 Марта
23:57
«Сатисфакция»: юрист — об аресте форварда «Спартака» Промеса
23:17
Мележиков — об аресте Промеса: «Я уверен, что ДТП было придумано»
21:31
Президент «Урала» ответил на вопрос о возможном увольнении Ганчаренко 2
20:22
Рябчук: После конкуренции с Марсело меня тяжело чем-то напугать
20:07
Рябчук — о Португалии: «Когда дети только начинают ходить, в их жизни сразу появляется мяч»
19:44
Рябчук рассказал, с кем больше всех общается в «Спартаке»
19:39
Рябчук: «Приятно удивил уровень стадионов в России»
19:27
Рябчук: «Понимаю, что мог проявить себя лучше»
19:18
Борис Игнатьев высказался о возможном обмене тренерами между «Спартаком» и «Краснодаром»
17:35
Стало известно, кто предлагал услуги Ивича «Спартаку»
16:39
Деменко: «При Абаскале мы видим в «Спартаке» только какие-то проблемы и интриги»
16:34
Червиченко заявил, что «Спартаку» нужно быстрее хватать Ивича
15:38
Маклаков: «С удовольствием попрощался бы с Абаскалем как можно быстрее»
15:22
Гладилин считает, что Ивич подойдёт «Спартаку»
15:05
«Поэтому «Спартак» ничего не выигрывает»: Балахнин высказался о скандалах в команде
14:39
Журналист из Браги прокомментировал возможное назначение Жорже в «Спартак»
14:29
Нигматуллин: «Если сейчас Ивича возьмёт «Спартак», то это будет нелепо»
14:23
Медведев — о ситуации с Промесом: «По счастью, я не на месте руководителей «Спартака»
14:18
Давыдов: «Никакого Ивича в «Спартаке» не надо» 1
14:08
Погребняк считает, что «Ростов» не отпустит Карпина в «Спартак»
14:02
Тарханов: «Спартак» — чисто российская команда, и тренер должен быть российский»
14:02
Погребняк: «Не думаю, что Абаскаль задержится в «Спартаке»
12 Марта
21:10
Булыкин: Ивич — не уровень «Спартака»
20:41
Ивич отреагировал на информацию о возможном уходе из «Краснодара» в «Спартак»
20:20
Агент Бенитеса ответил, готов ли тренер возглавить «Спартак»
20:11
Рианчо: Если «Спартак» подпишет Бенитеса, это будет отлично для клуба
18:46
Гурцкая отреагировал на информацию, что убеждает «Спартак» назначить Ивича
17:43
Гранат — об Абаскале: «Не бывает дыма без огня, потому что «Спартак» показывает неудовлетворительный результат»
16:26
Генич: «Спартак» потратил 50 миллионов и идёт шестым, ЦСКА не потратил ничего, а находится выше в таблице
16:21
Булыкин поделился мнением, стоит ли «Спартаку» увольнять Абаскаля
16:19
Генич назвал вбросом информацию о возможном приходе Ивича в «Спартак»
16:11
Генич рассказал, при каком условии Карпин вернётся в «Спартак» и бросит перчатку «Зениту»
16:04
Генич: «Черчесов хочет работать в «Спартаке»
15:13
Игнатьев считает, что за поражение от «Факела» игрокам «Спартака» надо спрашивать с себя
14:16
Камоцци: «Ивич сто процентов лучше Абаскаля, это хороший вариант для «Спартака»
13:53
Широков: «Возможно, очищение лучшей лигой мира поможет «Уралу»
13:12
Широков рассказал, чего не хватает Зиньковскому 1
10:47
Агент Виллаша-Боаша предположил, может ли тренер оказаться в «Спартаке»
09:27
Парфёнов — о «Спартаке»: «Из-за отсутствия Промеса нельзя проигрывать «Факелу»
11 Марта
21:43
Абаскаль остаётся до матча с «Оренбургом», но в шорт-листе «Спартака» есть четыре тренера 5
20:00
Гранат: «Спартаку» пора пригласить Мостового 3
19:23
Медведев: «Спартак» — народная команда? Пускай доказывают» 4
18:36
Осинькин отреагировал на информацию о возможном назначении в «Спартак»
18:28
Давыдов: «Спартаку» очень не хватает Промеса
18:19
В «Спартаке» хотят видеть Осинькина
16:56
Салихова: «Ивич не подходит «Спартаку» по стилю»
16:39
Давыдов — о будущем тренере «Спартака»: «Только Карпин или Черчесов»
16:02
Ноздрин поддержал идею замены Абаскаля на Черчесова
15:32
Николич готов возглавить «Спартак» 1
14:39
Петржела посоветовал «Спартаку» назначить новым главным тренером команды Кержакова
14:15
Камоцци: «Стиль Черчесова — не лучший вариант для «Спартака»
14:14
Червиченко: «Не уверен, что «Спартак» добьётся каких то результатов с Черчесовым»
14:03
Рианчо заявил, что сейчас не готов возглавить «Спартак» вместо Абаскаля
13:12
Гладилин считает, что Ташуев мог бы сменить Абаскаля в «Спартаке»
11:54
Шикунов: «Абаскаль не соответствует уровню «Спартака»
11:44
Радимов: «Факел» по делу выиграл у «Спартака»
11:33
Кузьмичёв: «Смена тренера «Спартаку» нужна сейчас»
09:47
Посредники предлагают Ивича «Спартаку», но у Амарала в приоритете другие тренеры 1
09:34
Кузьмичёв считает, что «Спартаку» не следует назначать Черчесова вместо Абаскаля
09:13
Кузьмичёв: «Выход Джикии в матче с «Факелом» нужен был, чтобы насытить линию атаки»
10 Марта
16:50
Селюк назвал виновника неудачных выступлений «Урала»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» ​Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем ​«Реал» хочет продать форварда за 120 млн евро – три клуба проявляют интерес ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя ​Канселу назвал клуб, за который хочет играть в следующем сезоне «Барселона» хочет купить нападающего «Ливерпуля», оценённого в 140 млн евро ​Беллингем обратился к фанатам «Реала»
Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Болонья» не смогла прервать победный ход «Интера» Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Канарейкин назвал самые интересные пары второго раунда плей-офф КХЛ Экс-теннисист Чесноков жёстко раскритиковал новый лозунг Олимпиады Селиваненко рассказал, скажется ли трёхсетовый матч с Кордой на игре Медведева против Димитрова Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Марта
12:55 · Россия. Премьер-лига
Журналист: «Из-за богатства Промес потерял контроль с Землёй»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Мостовой хочет в Европу 1
12:37 · Кубок России
Деменко подвёл итоги матча между «Зенитом» и «Динамо»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Камоцци высказался о ситуации с Промесом
12:24 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Ивич очканул в последних матчах «Краснодара» 2
12:18 · Кубок России
Рябчук поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча против «Оренбурга»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Генич: «В «Спартаке» доверие к Абаскалю подходит к логической точке»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Рябчук оценил первые месяцы, проведённые в «Спартаке»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Промес - токсичный актив «Спартака»
12:02 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» надеются, что Оганесян ещё поможет команде в текущем сезоне
12:02 · Россия. Премьер-лига
Ловчев высказался об аресте Квинси Промеса в ОАЭ
11:56 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Промес останется одним из лучших игроков «Спартака» в XXI веке»
11:50 · Россия. Премьер-лига
Деменко высказал мнение о ситуации Промеса
11:42 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «Хочу попасть на чемпионат Европы в составе сборной Словении»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Ловчев назвал тренера, который может возглавить «Спартак»
Все новости
Рекомендуем