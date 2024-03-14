Игрок «Урала» Каштанов: «Приложим максимальные усилия, чтобы справиться с нынешней ситуацией»

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов высказался о результатах своей команды в нынешнем сезоне.

Напомним, в последних девяти турах РПЛ команда из Екатеринбурга потерпела восемь поражений и сейчас находится в зоне стыковых матчей за право остаться в сильнейшем дивизионе российского футбола.

«Я понимаю состояние болельщиков, но мы приложим максимальные усилия, чтобы справиться с нынешней ситуацией», — цитирует Каштанова «Чемпионат».

На сегодняшний день «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в 20 турах. Свой следующий матч команда Виктора Ганчаренко проведёт 30 марта против «Спартака».