Кулаков: «Мы для «Спартака» неудобный соперник»

Защитник «Урала» Денис Кулаков ответил на вопрос, в чём секрет успешных матчей против «Спартака».

«Мы для «Спартака» неудобный соперник – в футболе есть такое понятие. Мне сложно судить, в чём мы неудобны. Так получается, что мы набираем очки со «Спартаком», при этом часто в Москве. Плюс этот матч мы провели хорошо. У ребят был правильный настрой», - цитирует Кулакова Sport24.

Кулаков также назвал «Спартак» народной командой и отметил, что дополнительной мотивации на игры против этого соперника футболистам не требуется.

Напомним, что в субботу «Спартак» и «Урал» поделили очки на «Лукойл Арене» - 0:0. Серия «красно-белых» без побед над «шмелями» достигла пяти матчей.

На текущий момент «Спартак» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги пятое место, а «Урал» - тринадцатое.