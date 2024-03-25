Первак ответил, кто из игроков «Спартака» ему нравится

Футбольный функционер Юрий Первак рассказал, кто из действующих игроков «Спартака» ему симпатичен.

«Мне нравится Зиньковский. Если выбирать из воспитанников, то выделю Денисова и Литвинова», — приводит слова Первака Legalbet.

По мнению специалиста, «Спартаку» нужно брать больше молодых игроков с российским паспортом, как это делает «Локомотив».

На данный момент «красно-белые» находятся на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. По итогам 20 сыгранных туров в копилке команды Гильермо Абаскаля 31 зачетный балл.

30 марта «Спартак» примет на своем поле «Урал» в рамках 22-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.