«В «Спартаке» нет никакого хаоса» — Зорин

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин ответил на вопрос о напряжённой обстановке внутри команды.

«Никакого хаоса нет. Мы плодотворно работали на сборах, приехали и провели качественный матч с «Зенитом», — приводит слова Зорина «Чемпионат».

По поводу поражения от «Факела» хавбек заявил, что там был пенальти и автогол, отметив, что такие матчи периодически случаются.

В нынешнем сезоне Зорин пока не играл за «Спартак», ведь до декабря 2023 года он выступал за минское «Динамо» на правах аренды.

После 20 сыгранных туров «красно-белые» находятся на шестой позиции в чемпионате России, набрав 31 очко.