Ноздрин поддержал идею замены Абаскаля на Черчесова

Бывший игрок «Спартака» Виктор Ноздрин поделился мнением о возможном уходе из московского клуба главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

Ранее сообщалось, что сменить испанца у руля «Спартака» могут Станислав Черчесов, Владимир Ивич или Валерий Карпин.

Ноздрин поддержал кандидатуру Черчесова, ранее уже работавшего с «красно-белыми».

«Черчесов вместо Абаскаля? Я был бы двумя руками «за». Черчесов — отличный тренер, с характером. Он может поставить игру, что не удалось Абаскалю. Хотя подбор игроков — хороший», — цитирует Ноздрина «РБ Спорт».

Напомним, в настоящий момент Черчесов находится без работы. Последним клубом 60-летнего специалиста был венгерский «Ференцварош», который специалист покинул летом прошлого года.