Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ноздрин поддержал идею замены Абаскаля на Черчесова

11 Марта 2024 • 16:02 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
30.03 16:00

Бывший игрок «Спартака» Виктор Ноздрин поделился мнением о возможном уходе из московского клуба главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

Ранее сообщалось, что сменить испанца у руля «Спартака» могут Станислав Черчесов, Владимир Ивич или Валерий Карпин.

Ноздрин поддержал кандидатуру Черчесова, ранее уже работавшего с «красно-белыми».

«Черчесов вместо Абаскаля? Я был бы двумя руками «за». Черчесов — отличный тренер, с характером. Он может поставить игру, что не удалось Абаскалю. Хотя подбор игроков — хороший», — цитирует Ноздрина «РБ Спорт».

Напомним, в настоящий момент Черчесов находится без работы. Последним клубом 60-летнего специалиста был венгерский «Ференцварош», который специалист покинул летом прошлого года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Виктор Ноздрин Гильермо Абаскаль ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Марта
18:19
В «Спартаке» хотят видеть Осинькина
16:56
Салихова: «Ивич не подходит «Спартаку» по стилю»
16:39
Давыдов — о будущем тренере «Спартака»: «Только Карпин или Черчесов»
16:02
Ноздрин поддержал идею замены Абаскаля на Черчесова
15:32
Николич готов возглавить «Спартак» 1
15:23
Черчесов или Ивич: Мостовой выбрал нового тренера для «Спартака»
14:39
Петржела посоветовал «Спартаку» назначить новым главным тренером команды Кержакова
14:15
Камоцци: «Стиль Черчесова — не лучший вариант для «Спартака»
14:14
Червиченко: «Не уверен, что «Спартак» добьётся каких то результатов с Черчесовым»
14:03
Рианчо заявил, что сейчас не готов возглавить «Спартак» вместо Абаскаля
13:12
Гладилин считает, что Ташуев мог бы сменить Абаскаля в «Спартаке»
11:54
Шикунов: «Абаскаль не соответствует уровню «Спартака»
11:44
Радимов: «Факел» по делу выиграл у «Спартака»
11:33
Кузьмичёв: «Смена тренера «Спартаку» нужна сейчас»
09:47
Посредники предлагают Ивича «Спартаку», но у Амарала в приоритете другие тренеры 1
09:34
Кузьмичёв считает, что «Спартаку» не следует назначать Черчесова вместо Абаскаля
09:13
Кузьмичёв: «Выход Джикии в матче с «Факелом» нужен был, чтобы насытить линию атаки»
10 Марта
16:50
Селюк назвал виновника неудачных выступлений «Урала»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля» Абрамович может купить испанский клуб - известно название Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Промес обратился к «Спартаку» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой Клопп назвал лучшего тренера мира
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Марта
18:36 · Россия. Премьер-лига
Осинькин отреагировал на информацию о возможном назначении в «Спартак»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Давыдов: «Спартаку» очень не хватает Промеса
18:25 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «Задача и цель «Факела» - не вылететь и побеждать в каждой игре»
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль провалился в «Спартаке» - Бушманов
18:15 · Россия. Премьер-лига
Наумов дал оценку тренерскому штабу «Локомотиву» после матча с «Сочи» эксклюзив
18:10 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов объяснил, почему «Зенит» «кувыркался» в первой части сезона
18:10 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» рассказали, что Малком скучает по питерскому клубу
18:03 · Россия. Премьер-лига
Гладилин — о победе «Факела» над «Спартаком»: «Ключевой фактор — мастерство Ташуева»
18:03 · Кубок России
Черчесов: «Игра с «Динамо» в Кубке уже реально покажет, насколько «Зенит» готов ко второй части сезона»
17:48 · Россия. Премьер-лига
Зделар – о положении ЦСКА: «Нам надо продолжать в том же духе»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Кравцов – о Роберте Морено: «Открытый, добрый и отзывчивый мотиватор»
17:41 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов: «Желаю «Краснодару» быстрее привести себя в порядок»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Черчесов озвучил две причины успеха «Ростова» в игре с «Краснодаром»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Факел» переиграл «Спартак» по всем статьям»
17:35 · Россия. Премьер-лига
​В «Ростове» ответили на вопрос о переговорах со «Спартаком» по Карпину
Все новости
Рекомендуем